Політика

13:52 15.09.2017

Миротворці ООН на Донбасі будуть частково підпорядковані РФ як члену Ради безпеки - Болтон

У разі введення миротворчої місії ООН на Донбас, миротворчий контингент частково підпорядковуватиметься Росії як постійному члену Ради безпеки ООН, вважає колишній посол США в ООН Джон Болтон.

"Введення миротворців - погана ідея. Чому ви хочете більшого залучення Росії в справи України? Росія один із п'яти постійних членів Ради безпеки ООН, і нічого не станеться з цими миротворцями, якщо Росія цього не захоче. Вона впливатиме на них", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії в Києві в п'ятницю.

Д.Болтон зазначив, що вирішити ситуацію на Донбасі можна лише силовим шляхом.

"Миротворці ООН не вирішують конфліктів, а заморожують їх. Якщо ви впевнені, що хочете, щоб Донбас завжди був у руках тих людей, які його контролюють - введіть туди миротворчу місію", - заявив він.

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