Порошенко в США обговорить з Трампом співробітництво у сфері безпеки, ситуацію на Донбасі і реформи

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорить співпрацю у сфері безпеки, а також допомогу США у питанні реформ, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Цілий перелік питань. Я не можу говорити за президента США, які він порушить питання під час зустрічі, але, звичайно, будемо обговорювати ситуацію навколо окупованого Донбасу, спільну тактику, про це вже поговорили з Куртом Волкером (спеціальний представник Державного департаменту США на переговорах з питань України Курт Волкер – ІФ), тепер маємо затвердити на найвищому рівні, будемо обговорювати і співробітництво в сфері безпеки. Це одне з ключових питань. Звісно, будемо обговорювати сприяння США подальшому просуванню наших реформ", – сказав він журналістам у кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу.

П.Клімкін розповів, що зустріч відбудеться на полях Генеральної асамблеї ООН, в якій також візьмуть участь постійні представники США і України при ООН, радники і сам міністр.

Він також зазначив, що у П.Порошенка заплановано близько 20 зустрічей під час візиту США.

Як відомо, зустріч П.Порошенка і Д.Трампа запланована на 21 вересня.