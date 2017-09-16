Для вирішення конфлікту в Україні потрібні не миротворці, а виведення російських військ – конгресмен США

Член Конгресу США Вілльям Гурд (William Hurd) вважає, що для вирішення конфлікту Україні потрібні не миротворці ООН, а виведення російських військ.

"Для вирішення конфлікту не потрібні миротворці. Просто містер Путін має вивести звідти свої понад 900 танків і інші сили", – сказав він під час 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу.

При цьому конгресмен вважає, що для ведення переговорів на цю тему ООН не потрібна.