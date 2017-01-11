"Динамо" (Київ) відкликало позов до НБУ

ТОВ "Футбольний клуб "Динамо Київ" відкликало свій позов із вимогою скасувати рішення комісії Національного банку України від 13 грудня 2016 року, яким товариство визнано пов'язаною особою з націоналізованим ПриватБанком (Дніпро).

Згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, прохання про відкликання позову було задоволене Окружним адміністративним судом Києва 29 грудня 2016 року.

За день до цього - 28 грудня - в Окружному адміністративному суді Києва було зареєстровано відповідний позов ФК. Суд, зокрема, зобов'язав НБУ, Фонд гарантування вкладів і ПриватБанк надати документи, на підставі яких списано кошти ФК із рахунків банку.

Раніше в прес-службі ФК "Динамо" (Київ) заявили, що команда продовжує працювати з ПриватБанком у звичному режимі і клуб не має проблем у здійсненні своєї діяльності.

"Жодних проблем із обслуговуванням рахунків не було, якщо не враховувати кількох перших днів після оголошення про націоналізацію ПриватБанку. Наголошуємо, що ФК "Динамо" (Київ) має повне та взаємне порозуміння з усіх питань і з адміністрацією ПриватБанку, і з керівництвом Національного банку України", - йдеться у заяві, розміщеній на сайті клубу у вівторок.