Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

Захисник і капітан донецького "Шахтаря" хорват Даріо Срна заявив, що залишається в "Шахтарі" і не перейде в "Барселону".

"Я і раніше говорив, що моє серце - в "Шахтарі", тому я залишаюся. Задоволений цим рішенням, слухав своє серце, і воно підказало, що я маю залишитися в "Шахтарі" і виграти з цією командою чемпіонат. Прийняв правильне рішення", - сказав Д.Срна телеканалу "Футбол 1".

"Інформацію про "Барселону" не коментуватиму, адже це непрофесійно. Найважливіше, що я визначився і хочу залишитися в "Шахтарі", - сказав 34-річний хорват.

Контракт Д.Срни з "Шахтарем" розрахований до літа 2017 року. Він виступає в "Шахтарі" із 2003 року. Виступав за збірну Хорватії.

В останні місяці іспанська преса регулярно повідомляла про майбутній перехід хорвата в каталонську "Барселону", але трансфер так і не відбувся, а Срна повернувся з відпустки у складі донеччан.

Київ. 14 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Захисник і капітан донецького "Шахтаря" хорват Даріо Срна заявив, що залишається в "Шахтарі" і не перейде в "Барселону".

"Я і раніше говорив, що моє серце - в "Шахтарі", тому я залишаюся. Задоволений цим рішенням, слухав своє серце, і воно підказало, що я маю залишитися в "Шахтарі" і виграти з цією командою чемпіонат. Прийняв правильне рішення", - сказав Д.Срна телеканалу "Футбол 1".

"Інформацію про "Барселону" не коментуватиму, адже це непрофесійно. Найважливіше, що я визначився і хочу залишитися в "Шахтарі", - сказав 34-річний хорват.

Контракт Д.Срни з "Шахтарем" розрахований до літа 2017 року. Він виступає в "Шахтарі" із 2003 року. Виступав за збірну Хорватії.

В останні місяці іспанська преса регулярно повідомляла про майбутній перехід хорвата в каталонську "Барселону", але трансфер так і не відбувся, а Срна повернувся з відпустки у складі донеччан.