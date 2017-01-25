Футбольний клуб "Суми" фінансуватимуть інвестори з Китаю

Футбольний клуб "Суми", який виступає у Першій лізі чемпіонату України, фінансуватимуть і підтримуватимуть інвестори з Китаю, повідомляє офіційний сайт Сумської обласної державної адміністрації.

"Нинішня подія – це результат переговорів, які тривали близько двох місяців. У листопаді минулого року в клубі склалася критична ситуація, що під загрозою була участь команди у чемпіонаті України, і йому вкрай були необхідні зміни. У китайському алфавіті буква, що означає зміни, означає і можливість. Тому дійсно у нас є така можливість. Вірю, що наші зусилля будуть успішним", - зазначив голова Сумської ОДА Микола Клочко після зустрічі з китайськими бізнесменами.

Результатом зустрічі інвесторів, яких місцеві ЗМІ називають "Китайською інвестиційною групою", власників клубу і облдержадміністрації стало підписання договору про фінансування та розвитку ПФК "Суми". У повідомленні зазначається, що інвестори націлені на те, щоб команда в нинішньому сезоні посіла місце не нижче 6-го у Першій лізі, а головна мета – виступ в українській Прем'єр-лізі і потрапляння в єврокубки.

Куратором проекту з розвитку клубу "Суми" від ОДА заступник голови Іван Боршош. Новим тренером команди буде відомий у минулому футболіст "Дніпра" і кількох клубів Німеччини Володимир Лютий.

Генеральний директор Сумського НВО, яке до цього фінансувало клуб, Олексій Цимбал зазначив, що об'єднання буде і далі частково фінансувати команду, сплачуючи проживання, харчування, транспортні послугу і надання полів для тренувань.