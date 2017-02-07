З "Дніпра" зняли ще 6 очок у чемпіонаті України - за борги перед колишнім футболістом

Футбольний клуб "Дніпро" позбавили ще 6 очок у турнірній таблиці чемпіонату України за борги перед колишнім гравцем команди Данілу Соузою, повідомляє у вівторок прес-служба Української футбольної Прем'єр-ліги.

Після цього рішення "Дніпро" опустився на 11-те передостаннє місце в таблиці, маючи у своєму активі лише 6 очок. Дніпровська команда тепер відстає від луцької "Волині", що йде десятою, на 4 очки і лише на один пункт випереджає львівські "Карпати", які зіграли на одну гру менше.

Цю санкцію було застосовано до клубу за невиконання рішення дисциплінарного комітету ФІФА від 22 вересня минулого року.

26 жовтня 2016 року "Дніпро" вже був позбавлений 6 очок у чемпіонаті за невиконання рішення дисциплінарного комітету ФІФА від 19 червня 2015 року.

Президентом і власником ФК "Дніпро" є бізнесмен Ігор Коломойський.

Як відомо, чемпіонат України, в якому цього сезону беруть участь 12 клубів, відбувається за новою системою - у два етапи. Перший етап - у два кола, передбачено 22 тури, вже проведено 18 турів. За його підсумками формуються дві групи по шість команд.

У групі 1 (місця з 1-го по 6-е) визначається чемпіон України та команди-учасниці єврокубків. У групі 2 (місця з 7-го по 12-е) визначаються команди, які залишають Прем'єр-лігу (які зайняли 11 і 12 місць). При цьому спортивні показники, отримані на першому етапі змагань, зберігаються.