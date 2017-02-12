Павелко запропонував кандидатуру Зозулі у виконком ФФУ

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко запропонував кандидатуру нападника збірної України Романа Зозулі у виконавчий комітет ФФУ.

"Усі його дії, спрямовані на користь українського суспільства, дають змогу рекомендувати Романа Зозулю у виконком Федерації футболу України. Думаю, що його кандидатура отримає одностайну підтримку на конгресі ФФУ у квітні. Зозуля отримає у виконкомі статус офіційного представника діючих гравців, замінивши таким чином Анатолія Тимощука, який вирішив завершити ігрову кар'єру", - написав він на своїй сторінці в Facebook в неділю.

А.Павелко наголосив, що ФФУ докладає максимальних зусиль для позитивного вирішення питання Р.Зозулі та забезпечення футболіста збірної ігровою практикою. "І Королівська Іспанська футбольна федерація, і УЄФА, і ФІФА поділяють наше занепокоєння з цього приводу і розуміють всю абсурдність ситуації. Всі ми впевнені, що футболіст, який є патріотом своєї країни, не має страждати через свою громадянську позицію. Адже позафутбольна діяльність Романа – це привід для національної гордості", - зазначив він.

Президент ФФУ нагадав, що Р.Зозуля створив фонд "Народна армія" для допомоги військовим, які захищають свою країну на сході України. "Крім того, за свої гроші допоміг відремонтувати госпіталь у Дніпрі, де проходять реабілітацію поранені військовослужбовці української армії. І ще він разом зі своїм партнером по збірній України Русланом Ротанем відкрив дитячу футбольну академію, в якій виховуються майбутні зірки українського футболу", - зазначив А.Павелко.