У Києві відбудеться серія парних тенісних турнірів Platinum League із призовим фондом у 650 тис. грн

У Києві стартує серія парних тенісних турнірів Platinum League у форматі "професіонал + любитель" із призовим фондом у 650 тис. грн.

"По-перше, Platinum League - це турнір у форматі Pro+Aa (професіонал + любитель), що дає змогу гравцям із різним рівнем не лише битися один з одним, а й отримати хороший досвід від гри з професіоналами великого тенісу. По-друге, Platinum League має стати справжнім майданчиком для бізнесу. Ми концентруємо людей із високим достатком у рамках одного виду спорту/захоплення, де вони зможуть якісно поліпшити свій бізнес шляхом залучення нових бізнес-партнерів, а для багатьох компаній спонсорство турнірів подібного роду - хороший спосіб заявити про себе", - зазначає директор турніру Артем Шандибін.

Турнір поділено на п'ять серій, перша з яких відбудеться 18 березня на кортах Olimpic Village. За підсумками перших чотирьох серій буде визначено групи фіналістів, які зійдуться у фінальній, п'ятій серії турніру.

Організатори ставлять за мету популяризацію дитячого тенісу в Україні, досягнення якої можливе завдяки залученню потенційних спонсорів і партнерів. Оргкомітет турніру співпрацює з Федерацією тенісу України.

Тенісні турніри формату Pro+Am - це поширений у всьому світі формат, що набирає популярності в Україні. Парні турніри - це окремий вид великого тенісу, при цьому можна бути досвідченим гравцем, але не вміти грати в команді, саме це і робить специфіку гри унікальною. У такій грі основну роль відіграє професіонал, але при цьому важливо, щоб і любитель успішно його доповнював.