Українка Наталія Морквич узяла золото на етапі Кубка світу з фехтування серед паралімпійців

Українка Наталія Морквич здобула перемогу в італійській Пізі на етапі кубка світу з фехтування серед паралімпійців.

"Наталія Морквич у рапірі серед жінок категорії А завоювала свою першу в історії золоту нагороду", - повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Президент України Петро Порошенко також відзначив досягнення чемпіонки. "Вітаємо Наталію Морквич з її першою золотою медаллю на етапі Кубка світу з фехтування на візках", - написав глава держави в мікроблозі Twitter.