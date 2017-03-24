Мінспорту розробляє механізм погашення заборгованості НСК "Олімпійський"

Міністерство молоді та спорту України (Мінспорту) спільно з Державним агентством інфраструктурних проектів розробляє механізм погашення боргових зобов'язань Національного спортивного комплексу (НСК) "Олімпійський" у Києві.

"В останні дні в засобах масової інформації поширюються відомості про боргові зобов'язання та арешт майна ДП "НСК "Олімпійський", незадовільний фінансовий стан підприємства тощо. Для запобігання поширенню недостовірної інформації керівництво підприємства підтверджує інформацію, оприлюднену на офіційному сайті Державної аудиторської служби України", - йдеться в офіційній заяві керівництва НСК.

"ДП "НСК "Олімпійський" спільно з Мінспорту, Держагентством інфраструктурних проектів активно бере участь у розробці заходів щодо погашення зазначених боргових зобов'язань", - стверджує керівництво НСК.

При цьому вона зазначає, що, незважаючи на наявність проблем, господарська діяльність комплексу здійснюється в стандартному режимі, забезпечено його належне функціонування і виконання зобов'язань перед контрагентами і держбюджетом.

Як повідомлялося, Державна аудиторська служба України 22 березня оприлюднила результати фінансового аудиту НСК "Олімпійський". У ньому також зазначалося, що майно і банківські рахунки НСК "Олімпійський" у Києві заарештовано у зв'язку зі значною заборгованістю перед кредиторами.

Згідно з аудитом, комплекс має борги перед підрядниками за виконані будівельні роботи на суму понад 145 млн грн. Унаслідок їх звернень до суду було прийнято рішення про стягнення зі спорткомплексу заборгованості на 93 млн грн, а також 61,7 млн грн штрафних санкцій.

Як стверджують у Держаудитслужбі, держава не виконала своїх зобов'язань щодо повного фінансування будівництва та реконструкції стадіону до Євро-2012, а також не підтримало його в погашенні зобов'язань.

При цьому, згідно з даними Держаудитслужби, спорткомплекс запозичив кошти у держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" ("Фінінпро") під державні гарантії у міжнародних організацій.

Наразі заборгованість НСК "Олімпійський" перед ДП "Фінінпро" за договорами безвідсоткової цільової позики становить майже 2 млрд 231 млн грн. Комплекс також зобов'язаний щорічно сплачувати 800 тис. грн.