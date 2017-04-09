Українські боксери здобули три перемоги в США і обстояли три чемпіонські титули

Українські боксери Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик здобули перемоги над своїми суперниками на вечорі українського боксу у місті Оксон-Гілл (США) і захистили свої чемпіонські титули.

О.Усик переміг за очками у 12 раунді американця Майкла Гантера. З рахунком 117:100 українець захистив титул чемпіона світу в першій важкій вазі за версією WBO.

О.Гвоздик у третьому раунді нокаутував кубинця Юнієскі Гонсалеса. Українець в цьому бою успішно захистив свій титул чемпіона Північної Америки за версією NABF.

В.Ломаченко переміг американця Джейсона Сосу – після 9 раунду команда Соси відмовилася продовжувати поєдинок. Український боксер захистив титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO.