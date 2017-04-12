"Монако" виграв у "Боруссії" в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ

Футбольний клуб "Монако", який представляє чемпіонат Франції, здобув перемогу над дортмундською "Боруссією" в першій зустрічі стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч пройшла в Дортмунді і завершилася перемогою "Монако" з рахунком 3:2.

На 19-й хвилині Кіліан Мбаппе вивів "Монако" вперед. На 35-й хвилині гості зміцнили перевагу завдяки автоголу гравця "Боруссії" Свена Бендера. На 57-й хвилині Усман Дембеле скоротив відставання в рахунку. На 79-й хвилині Кіліан Мбаппе знову вразив ворота "Боруссії", а на 84-й Шінджі Кагава завдав точного удару по воротах "Монако".

На 17-й хвилині футболіст "Монако" Фабіньо не зміг реалізувати пенальті.

Гра повинна була пройти напередодні. Однак в цей день близько автобуса "Боруссії" в Дортмунді спрацювали три вибухові пристрої. У зв'язку з цим гру було вирішено перенести на середу, 12 квітня.

В результаті інциденту, як повідомлялося, був поранений захисник "Боруссії" Марк Бартра, він був доставлений в найближчу лікарню і в той же вечір виписаний додому. Йому прооперували руку, яку порізало осколками розбився вікна автобуса

Матч-відповідь відбудеться 19 квітня.