До 1 липня мають відбутися позачергові вибори президента ФФУ, Павелко буде балотуватися

Федерація футболу України до 1 липня має провести позачергові вибори президента у зв'язку зі змінами до законодавства для неприбуткових організацій.

Наразі ФФУ проводить відповідну реорганізацію. Згідно з новими вимогами податкового законодавства, до 1 липня громадським організаціям необхідно перереєструвати свої статути. У зв'язку з цим необхідно провести нові вибори керівництва.

Нинішній президент ФФУ, народний депутат (фракція "Блок Петра Порошенка") Андрій Павелко на Конгресі федерації в п'ятницю вже заявив про намір висувати свою кандидатуру на вибори. Він був обраний на цей пост 6 березня 2015 року.

У 2016 році доходи ФФУ становили 99 млн грн (186 млн було отримано від УЄФА, 113 млн – від реалізації комерційних прав, 21 млн – від ФІФА).

Витрати федерації за минулий рік становили 416 млн грн (134,6 млн було витрачено на національну збірну з футболу, 64 млн – на розвиток інфраструктури, 33 млн – на юнацький футбол, 21млн – на розвиток футболу в регіонах, 22 млн – на утримання Будинку футболу, 29 млн – на зарплату співробітникам ФФУ).

Також на Конгресі в склад ФФУ була прийнята відтворена Федерація футболу Автономної Республіки Крим, що розміщується в Херсоні.