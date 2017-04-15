Поліція посилить заходи безпеки на матчі "Олімпік" – "Шахтар" у Києві в суботу

Охорону громадського порядку під час футбольного матчу Чемпіонату України між командами Прем'єр-ліги "Олімпік" (Донецьк) – "Шахтар" (Донецьк) у суботу ввечері в Києві забезпечуватимуть близько 170 співробітників структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві та військовослужбовців Національної гвардії України.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, посилені наряди поліції нестимуть службу на прилеглих до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського територіях, зупинках громадського транспорту і в метрополітені. Співробітники патрульної поліції регулюватимуть дорожній рух на вулицях, наближених до спортивної арени.

Київські правоохоронці закликають уболівальників дотримуватися встановлених правил поведінки і сприяти поліції у виконанні функцій щодо охорони правопорядку.

Матч 25-го туру Прем'єр-ліги України між командами "Олімпік" – "Шахтар" розпочнеться на столичному стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського о 17.00.