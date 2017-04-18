Спорт

14:48 18.04.2017

Всі квитки на матчі української збірної ЧС з хокею розкуплено

Всі квитки на матчі української збірної Чемпіонату світу з хокею з шайбою давно продано, повідомив віце-прем'єр міністр України В'ячеслав Кириленко.

"Квитки всі розкуплено давним-давно, на всі п'ять матчів української збірної, Палац спорту буде весь заповнений", - сказав В.Кириленко журналістам у вівторок у Києві.

За його словами, Перший національний телеканал України буде показувати всі матчі української збірної.

В.Кириленко наголосив, що проведення Чемпіонату світу з хокею в Києві - "це величезна подія для України".

Він нагадав, що уряд виділив 45млн грн на ремонт Палацу спорту, в якому буде проходити чемпіонат.

Чемпіонат світу з хокею з шайбою серед чоловіків відбудеться 22-28 квітня 2017 року Києві.

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