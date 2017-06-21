ФК "Динамо" заявляє, що ПриватБанк перестав надавати клубу кредитні транші

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) заявляє, що ПриватБанк перестав надавати клубу транші за кредитною лінією, які є основним джерелом його фінансування, через позицію Національного банку України і, зокрема, заступника глави НБУ Катерини Рожкової.

У повідомленні на офіційному сайті клубу наголошується, що 15-16 червня 2017 року Приватбанк повторно зупинив надання кредитних траншів київському клубу, які гарантуються депозитом. У відповідь на запит ПриватБанк 19 червня повідомив, що в 14 червня банк отримав лист від Національного банку України №20-008/41973 за підписом К.Рожкової, в якому офіційно наведені застереження щодо проведення зазначених операцій.

У "Динамо" підкреслюють, що рішення НБУ про визнання клубу пов'язаною з ПриватБанком особою і наказ про блокування його рахунків в націоналізованому банку були скасовані постановою Окружного адміністративного суду Києва від 20 березня 2017 роки (яке було оскаржене стороною, що програла в Київському апеляційному адміністративному суді - ІФ ).

Клуб нагадав, що 13 грудня 2016 року НБУ визначив "Динамо" пов'язаною з ПриватБанком особою, а 20 грудня його рахунку були заблоковані, було припинено надання чергових кредитних траншів, обслуговування поточних рахунків.

"Попри це керівництво і засновники ТОВ ФК" Динамо Київ "продовжили пошук конструктивного вирішення ситуації, що склалася. Зокрема, було докладено додаткових зусиль для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, надання гарантій повернення кредиту, виконання умов кредитування, що діють у ПАТ КБ "ПриватБанк", - йдеться в повідомленні.

У "Динамо" звернули увагу, що клуб за довгі роки не мав ніяких порушень щодо виконання взятих на себе зобов'язань, у нього "чудова кредитна історія", оскільки він не допускав прострочень по кредиту, надавав забезпечення його виконання і вживав інших заходів для уникнення ризиків такої операції для ПриватБанку.

Клуб вважає, що НБУ здійснює невластиві йому функції, оскільки реальні дії керівництва НБУ і особисто К.Рожкової ставлять "Динамо" в "безвихідне матеріальне становище, порушують конституційні права членів трудового колективу і перешкоджають статутній діяльності ТОВ ФК "Динамо Київ".