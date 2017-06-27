Екс-капітан "Дніпра" Ротань став гравцем чеської "Славії"
Руслан Ротань, багаторічний гравець ФК "Дніпро", який залишив команду після закінчення нинішнього сезону, став гравцем празької "Славії".
Як повідомляє офіційний сайт клубу, 35-річний Р.Ротань підпише з цією командою контракт на один рік.
Р.Ротань, який є рекордсменом "Дніпра" за кількістю проведених матчів у офіційних турнірах і був його капітаном, покинув клуб після того, як команда, що переживає фінансові проблеми і позбавлена великої кількості очок за борги, вилетіла з української Прем'єр-ліги.