Спорт

20:32 27.06.2017

Екс-капітан "Дніпра" Ротань став гравцем чеської "Славії"

Руслан Ротань, багаторічний гравець ФК "Дніпро", який залишив команду після закінчення нинішнього сезону, став гравцем празької "Славії".

Як повідомляє офіційний сайт клубу, 35-річний Р.Ротань підпише з цією командою контракт на один рік.

Р.Ротань, який є рекордсменом "Дніпра" за кількістю проведених матчів у офіційних турнірах і був його капітаном, покинув клуб після того, як команда, що переживає фінансові проблеми і позбавлена ​​великої кількості очок за борги, вилетіла з української Прем'єр-ліги.

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