Швейцарський тенісист Роджер Федерер завоював звання переможця турніру серії "Великого шолома" "Вімблдон" -2017 в чоловічому одиночному розряді.

У фіналі змагання він завдав поразки представнику Хорватії Марину Чилічу. Результат зустрічі - 6:3. 6:1, 6:4.

Таким чином, 35-річний Р.Федерер став восьмиразовим переможцем "Вімблдону", тепер в цілому на його рахунку 19 виграних турнірів "Великого шолома". Крім "Вімблдону", він по п'ять разів вигравав Відкритий чемпіонат Австралії і Відкритий чемпіонат США, один раз - "Ролан Гаррос".

Призовий фонд "Вімблдону" в 2017 році склав $ 41 млн 73,690 тис.