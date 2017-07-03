Санкції потрібно посилити: Порошенко зустрівся з конгресменами США

Президент обговорив з членами делегації зміцнення обороноздатності України, допомога США в сфері безпеки і торгово-економічне співробітництво

З делегацією Конгресу США обговорили зміцнення обороноздатності України, а також посилення торговельно-економічного співробітництва pic.twitter.com/UEd3HPjLYM — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 липня 2017 р.

Президент Петро Порошенко провів зустріч з двопартійної делегацією Палати представників США, в ході якої, зокрема, було обговорено питання необхідності збереження і посилення санкцій проти Росії за її агресію проти України. Про це в понеділок, 3 липня, повідомила прес-служба глави держави.

Порошенко висловив вдячність іноземним гостям за послідовну двопартійну підтримку України Конгресом "у протидії триваючої російської агресії і зміцненні стійкості України шляхом реалізації відповідних реформ".

"У цьому контексті було обговорено також питання зміцнення обороноздатності України, включення відповідного фінансування допомоги нашій державі у сфері безпеки в бюджет США, а також посилення інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Президент поінформував конгресменів про ситуацію в Донбасі і триваючих порушеннях режиму припинення вогню підконтрольними Кремлю бойовиками.

"У зв'язку з цим було наголошено на необхідності збереження та посилення міжнародних санкцій проти РФ до повного виконання нею мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом", - відзначили в прес-службі Порошенко.