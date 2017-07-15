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08:13 15.07.2017

Під час пожежі в житловій висотці в Гонолулу загинули три людини

У столиці Гаваїв Гонолулу в 36-поверховому житловому будинку Marco Polo на бульварі Капіолане почалася пожежа, загинули три людини. Про це повідомляє місцеве видання Star Advertiser.

Прес-секретар пожежної служби Гонолулу капітан Девід Дженкінс повідомив виданню, що в ліквідації наслідків пожежі беруть участь 60 рятувальників і 20 одиниць техніки.

За його словами, повідомлення про займання на 26-му поверсі будівлі надійшло в екстрені служби о 14:15 за місцевим часом (03:15 за Києвом). Потім вогонь поширився на 25 і 27 поверхи. Мешканці будинку були евакуйовані, проте Дженкінс повідомив, що у висотці все ще можуть перебувати люди. За словами очевидців, вони бачили людей в вікнах будівлі.

Вежа Марко Поло була побудована в 1971 році.

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