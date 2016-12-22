ЗСУ готові до виконання чергової угоди ТКГ про припинення вогню на Донбасі

У Міністерстві оборони України заявляють, що готові до виконання чергової угоди про "режим тиші" на сході України, досягнутої в Мінську.

"ЗСУ і загалом сили АТО неодноразово демонстрували готовність виконання Мінських домовленостей. Усе важке озброєння було відведено, дотримувався режим припинення вогню. В подальшому ЗСУ готові виконувати мирний план президента", - заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві у вівторок.

"Ми залишаємо за собою право у разі провокаційних обстрілів із боку незаконних збройних формувань, що становлять загрозу військовослужбовцям ЗСУ, вести вогонь у відповідь. Але ще раз наголошую, що ЗСУ готові до виконання чергових рішень контактної мінської групи", - додав він.

Як повідомлялося, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України на засіданні в Мінську в середу прийняла заяву про необхідність усеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню напередодні новорічних свят починаючи з 00:00 24 грудня.