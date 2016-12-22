Заступник голови Ради НБУ констатує відсутність мирної націоналізації Приватбанку

Мирної націоналізацію найбільшого в Україні Приватбанку (Дніпро) не було, наступні дні будуть критичними, вважає заступник голови Ради Національного банку України (НБУ) Тимофій Милованов.

"Ніякої "мирної" націоналізації Приватбанку немає і не було. Наступні дні будуть критичними. Я сподіваюся, новий менеджмент зможе ефективно працювати, незважаючи на опір з боку колишніх власників", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook, коментуючи заяву екс-правління Приватбанку про те, що його націоналізація відбулася в рамках чергового переділу власності.

Т. Милованов також анонсував презентацію своєї розширеної позиції щодо ПриватБанку з відповідями на запитання, "чому, швидше за все, ніхто не понесе відповідальності, і чому це може бути оптимальним для економіки України - нікого не карати в найближчі кілька років".

Як повідомлялося, екс-правління Приватбанку заявило, що його націоналізація відбулася в рамках чергового переділу власності.

Кабінет Міністрів 19 грудня затвердив, що Мінфін у межах націоналізації Приватбанку викупить акції у повному обсязі за одну гривню, після чого візьме участь у його додатковій капіталізації шляхом придбання акцій додаткової емісії на суму, що не перевищує розмір мінімальної потреби в капіталі, розрахованої Нацбанком.

Уряд доручив Мінфіну здійснити випуск ОВДП у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

За даними Мінфіну, перший транш ОВДП у розмірі 43 млрд грн буде випущено поточного тижня.