Події

13:28 23.12.2016

У боях на Світлодарській дузі з 18 до 23 грудня загинули 8 українських військовослужбовців

Під час активних бойових дій на Світлодарській дузі (Донецька область), починаючи з 18 грудня, загинули 8 українських військовослужбовців, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"З 18 грудня і до сьогодні на цій ділянці фронту загинули 8 наших військовослужбовців", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Спікер Міноборони також наголосив, що за цей період в полон потрапив один український військовий.

"18 грудня один наш боєць був поранений і потрапив у полон. Більше немає військових, які потрапили в полон. Це щодо інформації командирів підрозділів, які тримають оборону на цій ділянці фронту", - поінформував А. Лисенко.

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