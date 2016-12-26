Події

18:59 26.12.2016

Порошенко підписав закон про держбюджет-2017 і низку бюджетотвірних законів

Президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2017 рік.

Як повідомляє в понеділок прес-служба президента України, П. Порошенко також підписав закони "Про збільшення видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 3,2 тис. грн, "Про внесення змін до Бюджетного кодексу".

Глава Української держави наголосив, що уряд України в поточному році своєчасно подав проект державного бюджету до Верховної Ради.

П. Порошенко нагадав, що бюджет своєчасно і детально було обговорено на засіданні РНБО щодо видатків на сектор оборони і безпеки країни. Він також особливо наголосив, що ці видатки становлять 5,2% від ВВП і зазначив, що передусім "ці видатки сконцентровані на фінансування Збройних сил України

Глава держави також зазначив, що уряд, президент, прем'єр-міністр і парламент спільно вдалися до революційних безпрецедентних кроків з посилення захисту людей праці – піднята мінімальної зарплати до 3200 грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2017 рік в ніч на 21 грудня 2016 року. Законопроект підтримали 274 народних депутати. Як зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, Кабінет Міністрів України тісно співпрацював з парламентом при підготовці державного бюджету.

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