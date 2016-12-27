НБУ наприкінці грудня надав ПриватБанку рефінансування на 10,75 млрд грн - джерело

Національний банк України (НБУ) наприкінці грудня надав ПриватБанку (Дніпро) кредит рефінансування на суму 10,75 млрд грн, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело в банківських колах.

У прес-службах Приватбанку і Національного банку України (НБУ) агентству "Інтерфакс-Україна" не підтвердили і не спростували цієї інформації.

Як повідомлялося, 18 грудня Нацбанк надав ПриватБанку кредит рефінансування на 15 млрд грн під 16% річних на термін до 30 грудня 2016 року з метою підтримки ліквідності та забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів, роботи відділень і банкоматів, своєчасних розрахунків.

"Із загальної суми рефінансування, наданого в грудні на загальну суму майже 26 млрд грн - одразу буде зрозумілий відтік коштів з банку – приблизно 1,5 млрд грн на день, що було передбачувано і неминуче. Частина клієнтів йде в інші банки. Бланкове кредитування, тобто погашатиметься за рахунок ОВДП, було невід'ємною частиною процесу. Величина кредитування говорить про те, що це передбачений і керований процес", - прокоментувало джерело.

Як повідомлялося, у другій декаді грудня заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що НБУ готовий реструктуризувати заборгованість Приватбанку із рефінансування, що зараз становить 19 млрд грн, зокрема прострочена – 14 млрд грн.

"Велика частина (кредитів рефінансування – ІФ) покрита заставою. Вони (об'єкти застави – ІФ) перебувають у власності пов'язаних з акціонерами Приватбанку осіб", – уточнив заступник голови НБУ Олег Чурий.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів за пропозицією Нацбанку і акціонерів Приватбанку 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію фінустанови.

Обсяг емісії облігацій внутрішньої держпозики для цих цілей оцінювався в межах 116,8-148 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерство фінансів України 21 грудня підписали договір про продаж 100% акцій Приватбанку за 1 грн.

ПриватБанк заснований у 1992 році. Згідно з даними Нацбанку України, станом на 31 березня 2016 року його найбільшими акціонерами були Геннадій Боголюбов (пряма участь - 33,2525%, опосередкована - 8,3244%) і Ігор Коломойський (пряма участь - 41,6572%, опосередкована - 8,3244%).

Згідно з інформацією НБУ, на 1 жовтня 2016 року за розміром загальних активів (271,837 млрд грн) банк був найбільшим серед 100 банків країни.