Банки видали кредити на 2,7 млрд грн за держпрограмою енергозбереження

Банки-учасники державної програми часткової компенсації вартості кредитів на термомодернізацію та підвищення енергоефективності в житловому секторі України (програма "теплих кредитів") від початку її реалізації в 2014 році до кінця 2016 року надали таких кредитів на загальну суму понад 2,7 млрд грн.

Такі дані оприлюднив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) Сергій Савчук на прес-конференції в Києві у вівторок.

За його словами, за період дії програми "теплих кредитів" її учасниками стали 211 тис. домогосподарств, а обсяг відшкодованих урядом коштів становив понад 1,1 млрд грн.

Як зазначив С.Савчук, за 2016 рік кількість організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які взяли участь у програмі "теплих кредитів", збільшилася на 422 - до 616.

Він додав, що всі регіони України брали участь у програмі, проте їх результати значно відрізняються.

"Найбільше за програмою "теплих кредитів" реалізувало населення Львівської області - 260 млн грн за період роботи програми. Київська область - 235 млн грн, Сумська, - 224 млн грн Є регіони, які гірше спрацювали: Запорізька область - 80 млн грн, Херсонська, - 62 млн грн, Миколаївська, - лише 44 млн грн", - сказав голова Держенергоефективності.

С.Савчук уточнив, що в 2016 році місцеві органи влади в різних регіонах України прийняли 134 нові програми часткового відшкодування вартості "теплих кредитів", і до кінця року їх кількість збільшилася до 215.

"Зараз ми активно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, щоб кількість цих програм уже в 2017 році щонайменше подвоїлася", - сказав він.

Голова Держенергоефективності також повідомив, що відомство розробило пропозиції для уряду, що передбачають перерахунок залишків невикористаних коштів від житлово-комунальних субсидій на енергоефективність для домогосподарств після завершення опалювального сезону.

"Проект постанови і таку концепцію розроблено. Ми розішлемо її до міністерств, і я бачу, що в якомусь варіанті таку концепцію буде прийнято", - зазначив С.Савчук.

Як повідомлялося з посиланням на Держенергоефективності, в 2015 році у рамках програми "теплих кредитів" уповноважені банки видали 1,3 млрд грн таких кредитів для 100 тис. домогосподарств.

Учасниками зазначеної держпрограми з боку банківських установ виступають державні Ощадбанк та Укрексімбанк, а також підконтрольний уряду Укргазбанк.

Часткова компенсація сум залучених кредитів у рамках програми становить: 20% - для фізичних осіб у разі придбання опалювальних котлів на альтернативних видах палива, 30% і 40% - для фізичних осіб і ОСББ відповідно під час здійснення енергоефективних заходів, 70% - збільшена компенсація для одержувачів житлових субсидій (як окремих фізичних осіб, так і у складі ОСББ).