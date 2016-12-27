Учасники злочинного угруповання Януковича, які співпрацюють зі слідством, відшкодували державі сотні мільйонів гривень збитків

Причетні до організованого злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича особи, які пішли на угоду зі слідством, вже відшкодували державі сотні мільйонів гривень збитків, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Я б зараз не хотів розголошувати досягнення в питанні укладення угод із людьми з організованих злочинних угруповань Януковича, Курченка (бізнесмен Сергій Курченко - ІФ), Клименка (екс-глава Міністерства доходів і зборів Олександр Клименко - ІФ) - їх уже понад десять. Причому держава отримала вже сотні мільйонів гривень відшкодування збитків. Тих, хто визнав себе членом угруповання та в міру своїх можливостей відшкодував матеріальні збитки державі", - сказав генпрокурор журналістам у вівторок під час робочої поїздки до Краматорська.