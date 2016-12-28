Генпрокуратура повідомила про підозру комвзводу полку міліції особливого призначення №1 за розгін Євромайдану в 2013 році

Генеральна прокуратура України сповістила командира взводу полку міліції особливого призначення №1 Головного управління Національної поліції України в місті Києві про підозру у перевищенні влади та службових повноважень у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності у м. Києві, коли той обіймав посаду заступника командира взводу однієї з оперативних рот спецпідрозділу "Беркут"

Як повідомляє Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, дії силовика "супроводжувалися насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування і в умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста". Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України (в редакції від 07.04.2011).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

"Загалом за цим епізодом повідомлено про підозру 17 осіб, щодо 5-ти обвинувальні акти розглядаються в суді, 10 осіб перебувають у розшуку, щодо ще одного підозрюваного слідство завершено - відбувається ознайомлення з матеріалами провадження. Досудове розслідування встановлення інших організаторів та виконавців цих злочинів триває", - йдеться в повідомленні.