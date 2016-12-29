Події

11:48 29.12.2016

Авіакомпанія Yanair може створити власну льотну школу на базі житомирського аеропорту

Авіакомпанія Yanair (Житомир) відзначає серйозну проблему підготовки в Україні льотного складу, повідомив генеральний директор компанії Володимир Соболєв.

"Все-таки "аксакали" на кшалт мене вже вимирають або виходять на пенсію, а молодь різна. У когось є тяга, а когось батьки за вуха тягнуть, і він не розуміє, для чого йому це потрібно. Багатьох приваблює високий рівень зарплати, але вони не розуміють, що гроші просто так не платять. Ми прийшли до того, що для себе потрібно готувати льотний склад самим, причому з нуля. На жаль, сама підготовка в Україні не дуже якісна, м'яко кажучи", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами В. Соболєва, підготовку пілотів в тому ключі, який потрібен авіакомпанії, останнім часом компанії беруть на себе, наприклад, МАУ з нуля не готує, але уклала договір з литовцями, і гарантує працевлаштування курсантам, які пройшли підготовку в Литві в Baltic Aviation Academy.

"Ми, оскільки маємо свій аеропорт (Житомир – ІФ), на його базі, напевно, будемо робити льотну школу. Плюс у нас є багато пропозицій від пілотів з Європи, яким ніде набрати наліт, і вони готові платити, щоб літати у нас в компанії, отримувати необхідну підготовку", - сказав гендиректор.

Компанія Yanair (ТОВ "Янейр ЛТД.") зареєстрована 15 червня 2012 року в Житомирі. У липні 2013 року отримала сертифікат.

Флот компанії складається з трьох літаків Saab 340, трьох літаків Airbus A320, одного Airbus 321 двох Boeing 737-300 і двох 737-400.

Повний текст інтерв'ю з В. Соболєвим буде опублікований на головній сторінці веб-сайта агенції "Інтерфакс-Україна".

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