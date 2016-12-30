ФДМ обіцяє співробітникам ОПЗ зберегти робочі місця та виплати після зупинки підприємства

Фонд державного майна (ФДМ) України обіцяє працівникам ПАТ "Одеський припортовий завод" зберегти робочі місця та виплати після зупинки підприємства.

"Планова зупинка діяльності ОПЗ, що почалася 30 грудня 2016 року, не матиме негативних наслідків для працівників заводу ... Зупинка – це тимчасова міра, завдяки якій вдасться запобігти генеруванню заводом величезних збитків, пов'язаних з високою ціною на газ і негативною кон'юнктурою на ринку мінеральних добрив ... ФДМ продовжує тісну співпрацю з Кабінетом Міністрів для відновлення ефективної роботи ОПЗ найближчим часом", - зазначено в повідомленні фонду.

Як повідомлялося, ПАТ "Одеський припортовий завод" тимчасово зупинить виробництво. Борг підприємства за газ перед НАК "Нафтогаз України" перевищує 1 млрд грн.

Напередодні багаторічний керівник ОПЗ Валерій Горбатко звільнився зі своєї посади.

Підприємство випускає хімічну продукцію, займається також перевалкою аміаку на морський транспорт.