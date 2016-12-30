Події

16:11 30.12.2016

ФДМ обіцяє співробітникам ОПЗ зберегти робочі місця та виплати після зупинки підприємства

Фонд державного майна (ФДМ) України обіцяє працівникам ПАТ "Одеський припортовий завод" зберегти робочі місця та виплати після зупинки підприємства.

"Планова зупинка діяльності ОПЗ, що почалася 30 грудня 2016 року, не матиме негативних наслідків для працівників заводу ... Зупинка – це тимчасова міра, завдяки якій вдасться запобігти генеруванню заводом величезних збитків, пов'язаних з високою ціною на газ і негативною кон'юнктурою на ринку мінеральних добрив ... ФДМ продовжує тісну співпрацю з Кабінетом Міністрів для відновлення ефективної роботи ОПЗ найближчим часом", - зазначено в повідомленні фонду.

Як повідомлялося, ПАТ "Одеський припортовий завод" тимчасово зупинить виробництво. Борг підприємства за газ перед НАК "Нафтогаз України" перевищує 1 млрд грн.

Напередодні багаторічний керівник ОПЗ Валерій Горбатко звільнився зі своєї посади.

Підприємство випускає хімічну продукцію, займається також перевалкою аміаку на морський транспорт.

ВАЖЛИВЕ

Заступник начальника Південного квартирно-експлуатаційного управління Міноборони попався в Одесі на хабарі

Матіос: На фронті втрати – восьмеро військових

Порошенко підписав закон про обмеження ввезення в Україну друкованої продукції з РФ антиукраїнського змісту

ОПЗ вирішив тимчасово зупинити виробництво

Порошенко підписав закон про підвищення акцизів та ренти для збалансування держбюджету-2017

ОСТАННЄ

Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Траст"

У 2016 році в Дніпропетровській області народилися понад 30 тисяч дітей - облздрав

"Укроборонпром" збільшив за підсумками 9 міс. 2016 р. виторг на 28%

Німецько-Український фонд надав Укргазбанку фінансування для кредитування малого і середнього бізнесу на EUR3,5 млн до 23 млн грн

Кабмін скоротив відрахування з держбюджету до Пенсійного фонду в 2016 р. на 2,8 млрд грн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
1943
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА