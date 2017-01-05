Події

12:58 05.01.2017

Wizz Air має намір у 2017 р. збільшити пасажиропотік київських маршрутів на 64%

Угорська лоу-кост авіакомпанія Wizz Air виставила на продаж у 2017 році 750 тис. місць на київські маршрути, що на 64% більше порівняно з попереднім роком, повідомляється в прес-релізі компанії в четвер.

Згідно з ним, протягом 2016 року Wizz Air перевезла до/з України понад 418,000 пасажирів

Як повідомлялося, в 2017 році київський Wizz Air поповниться другим літаком Airbus A320. Wizz Air в Україні загалом здійснює перельоти за16 лоу-кост маршрутами у вісім країн з Києва. Зокрема, рейси з Києва до Копенгагена і Нюрнберга, які будуть відкриті з серпня. Крім того, з серпня буде збільшено частоту рейсів до Будапешта (до щоденних), Дортмунда, Братислави та Мюнхена (до чотирьох на тиждень) і до Кельна і Гамбурга (до трьох на тиждень).

Wizz Air, найбільший лоу-кост перевізник у Центральній і Східній Європі, пропонує рейси за більш ніж 480 маршрутами з 27 баз, з'єднуючи 133 напрямки в 40 країнах. Флот авіакомпанії складається з 63 літаків Airbus-320 і 11 A321. З 2019 року почнеться постачання 110 А-321 і зменшення поставок А-320. Персонал компанії налічує близько 3 тис. співробітників. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі.

Раніше в Україні працювала його дочірня компанія - "Візз Ейр Україна", однак її діяльність було припинено через низку причин, переважно, комерційних.

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