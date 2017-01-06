Україна з посиленням морозів збільшить відбір газу із ПСГ до 100 млн куб. м на добу

Україна у зв'язку з посиленням морозів збільшує підйом природного газу зі своїх підземних сховищ (ПСГ) в 1,7-2 рази порівняно з першими числами січня – до 100 млн куб. м в добу, повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ "Укртрансгаз" Максим Белявський.

"Збільшено відбір газу зі сховищ. Прогнозований добовий режим - 100 млн куб. м", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбуці".

М.Белявський пояснив, що такий добовий об’єм відбору становить 83% від наявних потужностей ПСГ, чого достатньо для покриття потреб споживачів. При цьому заявки країн-імпортерів на транзит газу через ГТС України виконуються в повному обсязі.

Україна 1 січня 2017 року підняла зі своїх ПСГ 43,32 млн куб. м газу, 2 січня – 48,37 млн куб. м, 3 січня – 49,52 млн куб. м, 4 січня – 60,7 млн куб. м. Середньодобовий імпорт газу 1-4 січня становив 48,1 млн куб. м, внутрішній видобуток – 56,6 млн куб. м.

Станом на ранок 5 січня в підземних сховищах перебувало 11,791 млрд куб. м газу. Такі запаси дозволяють щодоби піднімати з ПСГ близько 118 млн куб. м газу.

Як повідомлялося, Україна увійшла до 2017 рік із запасами природного газу в своїх ПСГ в об’ємі 11 млрд 992,95 млн куб. м. З початку опалювального сезону, що стартував 13 жовтня 2016 року, і до 31 грудня запаси природного газу в ПСГ зменшилися на 18,6%, або на 2 млрд 739,08 млн куб. м.

Наявні запаси в ПСГ на 14,3% нижчі за торішні (13 млрд 995,48 млн куб. м), але на 4,6% вищі за позаторішні (11 млрд 460,7 млн куб. м).

У грудні 2016 року зі сховищ відібрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в середньому – 50,6 млн куб. м/добу), у листопаді – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/добу). Зокрема, 31 грудня 2016 року відбір із ПСГ становив 42,48 млн куб. м, тоді як 31 грудня 2015 року відбір було зафіксовано на рівні 118,1 млн куб. м, а 31 грудня 2014 року – 94,22 млн куб. м.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", в 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Так, відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.