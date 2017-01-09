Троє військовослужбовців не повернулися в підрозділ у зоні АТО

Троє військовослужбовців Збройних сил України не повернулися в розташування своєї частини в зоні проведення Антитерористичної операції в неділю, 8 січня, повідомляє прес-служба штабу АТО.

"8 січня 2017 року троє військовослужбовців однієї з частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування не повернулися на місце розташування підрозділу. Наразі зв'язок з ними відсутній. Обставини події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу АТО в «Фейсбуці».

Як повідомлялося, бойовики за неділю обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО 48 разів, троє українських військовослужбовців дістали поранень.