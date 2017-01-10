Продаж нових вантажівок до України в 2016 р. виріс на 47%, лідером став російський ГАЗ

Продаж в Україні нових вантажних автомобілів за 2016 рік повною масою понад 3,5 тонн збільшився на 46,6% - до 2,085 тис. од., повідомила AUTO-Consulting.

При цьому зростання кількості угод спостерігається майже у всіх активних операторів ринку, а деякі змогли наростити продаж удесятеро.

Лідером українського ринку вантажівок в 2016 році зміг стати російський ГАЗ, збільшивши реалізацію в 2,3 рази - до 349 од., а його частка на цьому ринку зросла з 10,7% до 16,7%. У 2015 році ГАЗ посідав другу позицію з продажу.

На друге місце вперше в історії вийшов MAN, зайнявши 15,4% українського ринку (в 2015 році – 6,8% і п'яте місце в рейтингу) та наростивши продаж у 3,3 рази - до 321 од..

Водночас торішній лідер - білоруський МАЗ - тепер займає третю позицію і знизив реалізацію за підсумками року на 19,4% - до 312 од., а частку на ринку майже до 15% порівняно з 27,2% у 2015 році.

За інформацією AUTO-Consulting, МАЗу непросто дався перехід на стандарт Євро-5, який почав діяти в Україні з початку 2016 року. Реальні поставки МАЗів Євро-5 почалися лише в другій половині року, що і позначилося на показниках реалізації.

На четвертій позиції рейтингу – вантажівки Scania (в 2015 році посіли третє місце), продаж яких зріс на 19,3% - до 179 од.

Експерти зазначили, що суттєво додали в продажах Volvo, Mercedes-Benz, DAF, Renault. Нега,тивний результат зафіксований у КАМАЗа (падіння на 18,6%), що посідає восьме місце, але його клієнтуру, а також частину споживачів МАЗів успішно підхопили дилери Ford Trucks.

"Турецькі Ford продемонстрували найбільш стрімке зростання на ринку і наростили продаж більш ніж у 16 разів - до 104 од.", - повідомили аналітики.

Активізувалися на українському ринку і китайські вантажівки. Зокрема, відзначає AUTO-Consulting, завершує десятку лідерів Foton (14 місце у 2015 році), він зумів навіть випередити вітчизняний КрАЗ (у 2015 році – шосте місце), який весь рік позбавляли великих замовлень від бюджетних бюджетних структур.

"І лише під кінець року КрАЗ почав переконувати чиновників, що українські вантажівки - теж гідний вибір", - констатують у групі.

За даними експертів, у 2016 році в Україні продано 57 вантажівок КрАЗ – на 32% менше, ніж роком раніше.