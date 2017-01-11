Події

18:45 11.01.2017

Нові спалахи АЧС зафіксовані в Миколаївській, Луганській, Кіровоградській та Одеській областях

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродпоживслужба) протягом кількох останніх днів отримала позитивні результати досліджень на африканську чуму свиней (АЧС) у Миколаївській, Луганській, Кіровоградській та Одеській областях.

Згідно з повідомленням Держпрожспоживслужби у середу, 56 тварин загинули у господарстві ТОВ "Їм. Чапаєва" в с. Рівне (Кіровоградська обл.). Загалом там утримуються 2 тис. тварин.

На фермі в с. Ярославка (Одеська обл.) загинули 70 свиней. За попередньою інформацією, там утримується 140 голів.

У фермерському господарстві "Їм. Суворова" с. Прибужжя (Миколаївська обл.) загинули вісім свиней із загального поголів'я 277.

В осередках захворювання вживаються заходи із локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Африканська чума свиней - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Воно передається під час прямого контакту хворих та здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин).

Вакцини від АЧС немає.

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