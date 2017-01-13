Події

18:14 13.01.2017

Курс гривні на міжбанку в п'ятницю знизився

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю знизився до 27,7 грн/$1 з 27,3 грн/$1 після торгів у попередній робочий день, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" дилери комерційних банків.

За їхніми словами, котирування гривні до закінчення торгів становили 27,65-27,75 грн/$1.

За оцінкою начальника казначейства ВТБ Банку (Україна) Станіслава Верхградского, на міжбанківському валютному ринку негативний вплив на курс гривні чинить обмежений валютне пропозицію, пов'язане з сезонним зниженням ділової активності і з достатніми для поточних потреб запасами гривневої ліквідності на рахунках підприємств.

"Підвищений попит на валюту в найближчі дні продовжить тиснути на вартість гривні. Тому подальший напрямок динаміки курсу перебуває в руках НБУ. Багато чого буде залежати від своєчасності та ефективності вжитих Нацбанком заходів", - додав він.

НБУ в п'ятницю оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти в обсязі до $100 млн для згладжування надмірних коливань на міжбанківському валютному ринку. Регулятор на аукціоні продав $55,5 млн за курсом до 27,7 грн/$1, що задовольнило 67,7% заявленого попиту. На аукціон були подані заявки на $82 млн за курсом від 27,25 грн/$1 до 27,7 грн/$1. Ціна відсікання була встановлена на рівні 27,6 грн/$1, середньозважений курс аукціону склав 27,6486 грн/$1.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 27,6692 грн/$1 з 27,2516 грн/$1 у попередній робочий день.

Торговий обіг становив $301,22 млн, тоді як у попередній робочий день - $223,5 млн млн.

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