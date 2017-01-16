Власники НК Банку мають намір ліквідувати фінустанову

НК Банк (Банк Народний капітал, Київ), найбільшими акціонерами якого на початок грудня 2016 року були росіянин Валерій Макаренко (14,24%), Світлана Остапенко (9,84%), Руслан Пархоменко (9,68%), Олексій Ярошенко (9,07%), Олександр Вороняк (8,60%) та Олег Луцький (8,07,%), може бути ліквідовано з ініціативи власників.

Відповідне питання внесено до порядку денного позачергових зборів акціонерів банку в понеділок.

"Враховуючи ситуацію на ринку банківських послуг та складність визнання Національним банком України структури власності АТ "НК Банк" прозорою... з метою захисту інтересів акціонерів банку пропонується ліквідувати ПАТ "Банк Народний капітал" з ініціативи акціонерів", - йдеться в проекті рішення зборів.

Банк Народний капітал (раніше - Фермерський земельний банк) засновано в 1993 році.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2016 року за розміром загальних активів (265,06 млн грн) банк посідав 86-те місце серед 100 банків, що діяли в країні.