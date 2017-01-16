Події

14:15 16.01.2017

Прокуратура закрила провадження стосовно екс-заступника генпрокурора Каська

Київська місцева прокуратура №6 закрила кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника генерального прокурора України Віталія Каська у вчиненні шахрайських дій та використанні підробленого документа під час здійснення приватизації житла у Києві.

Як повідомляє в понеділок прокуратура м. Києва на своїй сторінці в соцмережі Facebook, за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження прокуратура встановила, що органом досудового розслідування не здобуто достатніх доказів для доведення винуватості В.Каська в суді, а встановлені порушення є малозначимими для притягнення його до кримінальної відповідальності.

"У зв'язку з цим процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури №6 прийнято рішення про закриття провадження щодо В.Каська на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нині законність ухвалення рішення про закриття кримінального провадження перевіряє прокуратура міста Києва.

Як повідомлялося, 15 лютого 2016 року В.Касько написав рапорт про звільнення з посади заступника генпрокурора. 16 лютого на той час генпрокурор Віктор Шокін схвалив рапорт В.Каська про відставку.

У квітні Генпрокуратура повідомила В.Каську про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190(шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України у зв'язку з махінаціями під час отримання квартир у столиці. Крім того, у вересні було накладено арешт на його автомобіль.

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