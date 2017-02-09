Події

18:11 09.02.2017

Бойовики з ранку майже 40 разів обстрілювали українські позиції в зоні АТО

Незаконні збройні формування з початку доби в четвер здійснили 39 обстрілів по позиціях українських військових у зоні проведення антитерористичної операції, ніхто з українських захисників не постраждав.

"Загалом зафіксовано 39 обстрілів. Втрат серед наших військових немає", - повідомляє прес-центр штабу АТО (станом на 18.00) на сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке і Верхньоторецьке. З гранатометів і стрілецької зброї - Зайцеве, Авдіївку, Опитне і Піски. Українські позиції в районі Авдіївки та Опитного обстріляли БМП противника.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстріляли Новоолександрівку і Новозванівку. БТР обстрілював Водяне.

На Маріупольському напрямку з мінометів НЗФ обстріляли Водяне, а Широкине, Мар'їнку і Водяне - зі стрілецької зброї. Широкине також обстрілювала БМП противника.

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