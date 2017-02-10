Бойовики за добу і після опівночі 12 разів порушили режим тиші на Луганщині

Незаконні збройні формування протягом минулої доби і після опівночі 12 разів порушили режим тиші вздовж всієї лінії розмежування в Луганській області, інформації про втрати і руйнування немає.

Як повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація в п'ятницю на своїй сторінці у Facebook по позиціях українських військовослужбовців поблизу міста Попасна, сіл Новозвановка і Новоолександрівка 10 разів застосовувалися автоматичні і протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У напрямку села Лопаскинt Новоайдарського району противник відкривав вогонь з автоматичних гранатометів.

Укріплення сил АТО поблизу села Сива Станично-Луганського району ворог обстрілював з підствольних гранатометів.