Події

11:17 10.02.2017

Бойовики за добу і після опівночі 12 разів порушили режим тиші на Луганщині

Незаконні збройні формування протягом минулої доби і після опівночі 12 разів порушили режим тиші вздовж всієї лінії розмежування в Луганській області, інформації про втрати і руйнування немає.

Як повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація в п'ятницю на своїй сторінці у Facebook по позиціях українських військовослужбовців поблизу міста Попасна, сіл Новозвановка і Новоолександрівка 10 разів застосовувалися автоматичні і протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У напрямку села Лопаскинt Новоайдарського району противник відкривав вогонь з автоматичних гранатометів.

Укріплення сил АТО поблизу села Сива Станично-Луганського району ворог обстрілював з підствольних гранатометів.

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