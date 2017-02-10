Другий транш макрофінансової допомоги ЄС в EUR600 млн може бути наданий Україні найближчими тижнями

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що другий транш макрофінансової допомоги ЄС в EUR600 млн може бути наданий Україні в найближчі тижні, після подання урядом до Верховної Ради законопроекту щодо мораторію на експорт лісу.

"Щойно уряд представить законопроект про мораторій на експорт лісу в парламенті – це, з моєї точки зору, достатня умова для видачі EUR600 млн, українці очікують, що це відбудеться найближчими тижнями", - сказав Ж.-К. Юнкер на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Брюсселі в п'ятницю.

Він наголосив, що Україна проводить ефективні реформи і українці повинні мати можливість отримати щось взамін за їхні успіхи. Також Жан-Клод Юнкер додав, що обговорив з В. Гройсманом ситуацію на сході України.

Жан-Клод Юнкер також зазначив, що Єврокомісія задоволена тими зусиллями, які уряд вживає для розробки механізму скасування мораторію на експорт лісу-кругляка і його прийняття парламентом.

Прем'єр-міністр України додав, що рішення про виділення EUR600 млн допомоги є від відчутною підтримкою з боку ЄС у непрості для України часи.