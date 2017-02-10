Загальні збитки свинарів через вірус АЧС в Україні оцінюються у 200 млн грн

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) оцінює втрати свинарської галузі внаслідок поширення вірусу африканської чуми свиней (АЧС) за 2012-2017 роки в 200 млн грн.

"Фактично лише прямі втрати від АЧС наразі перевищують 130 млн грн, загальні втрати, які включають заборону на ведення господарської діяльності протягом 40 днів після спалаху, ми оцінюємо у близько 200 млн грн", - сказав глава Держпродспоживслужби Володимир Лапа.

За його словами, облдержадміністрації станом на 10 січня 2017 року виплатили домогосподарствам за вилучених унаслідок АЧС свиней 14,2 млн грн, промисловим виробникам - 116 млн грн.

"Якщо говорити про втрати для галузі свинарства, то з 2012 року було вилучено понад 120 тис. свиней", - повідомив керівник Держпродспоживслужби.

Загалом в Україні від початку 2012 року зареєстровано 181 випадок АЧС, із них 155 - у господарствах населення, 25 - у дикій фауні та один випадок - на інфікованому об'єкті.

Станом на 10 лютого карантинні зони діють у 39 неблагополучних пунктах, найбільша їх кількість - у Полтавській області.

В.Лапа вважає, що головною причиною поширення АЧС в Україні є відсутність контролю за переміщенням живих свиней і сировини.

Держпродспоживслужба розробила пакет проектів нормативно-правових актів, які нині на стадії погодження в центральних органах виконавчої влади. Окрім цього, розроблено законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів з біологічної безпеки та збереження тваринництва України".

Африканська чума свиней - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Воно передається під час прямого контакту хворих і здорових тварин, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від АЧС немає.