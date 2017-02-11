На непідконтрольну Києву територію Донбасу проїхало 8 вантажівок з гумдопомогою від МКЧХ

Через контрольний пункт в'їзду/виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке" в Донецькій області в напрямку непідконтрольної Києву території пройшли 8 вантажних автомобілів від місії Міжнародного Комітету "Червоний Хрест".

"Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області товари медичного призначення і будматеріали загальною вагою трохи більше 130 тонн", - повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України в суботу.

Також повідомляється, що вранці в суботу на лінії розмежування на Донбасі на КПВВ "Майорське" перебувало 70 транспортних засобів на в'їзд і 120 на виїзд, на КПВВ "Мар’їнка" – по 150 на в'їзд і на виїзд; у КПВВ "Новотроїцьке" – по 30 на в'їзд і на виїзд; на КПВВ "Гнутове" – 150 на в'їзд і 20 на виїзд.