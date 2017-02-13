Ухвалення закону про електронні довірчі послуги надасть можливість громадянам отримувати послуги держорганів зі смартфонів – Петренко

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що ухвалення Верховною Радою закону про електронні довірчі послуги дозволить громадянам отримувати послуги державних органів в електронному вигляді зі смартфонів, а бізнес зможе брати участь у тендерах країн Європейського Союзу.

"Для простого українця це означає, що буквально зі свого смартфона кожен з нас зможе зареєструвати компанію, підписати будь-який договір, направити запит, отримати будь-яку інформацію про діяльність того чи іншого державного органу. Фактично вся активна діяльність малого і середнього бізнесу може відбуватися в комунікації з державними органами з одного маленького смартфона, без паперів, без спілкування з бюрократами", - сказав він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок у Києві.

П. Петренко зазначив, що Верховна Рада раніше не змогла ухвалити цей закон у другому читанні і закликав парламентарів прийняти цей законопроект найближчим часом.

"Ухвалення цього закону надає можливість українському бізнесу брати участь у тендерах в Європейському Союзі", - наголосив міністр.

П. Петренко додав, що тендери в ЄС проводяться в електронному вигляді, а ідентифікація компаній-учасників відбувається з використанням MobileID і BankID.

Він повідомив, що до кінця 2017 року багато мобільних операторів готові впровадити систему ідентифікації за допомогою номера мобільного телефону MobileID, а банки вже використовують BankID. Ухвалення закону дозволить ввести ці системи в роботу державних органів.

Також міністр пообіцяв, що Міністерство юстиції буде першим, хто ухвалить закон до виконання після його прийняття та використовуватиме ці технології в своїх онлайн сервісах.

У свою чергу, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов додав, що МЕРТ готовий включиться в дружнє змагання з Мін'юстом у питанні якнайшвидшого впровадження цього закону після його вступу в силу.