Автоколона МКЧХ доставила жителям ОРДО майже 240 т продуктів

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" (розташований біля однойменного смт у Волноваському районі Донецької області) на виїзд на неконтрольовану владою України територію області поїхали 14 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як повідомляє в середу вранці прес-служба Держприкордонслужби, транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою майже 239 тонн.