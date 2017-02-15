Події

09:47 15.02.2017

Автоколона МКЧХ доставила жителям ОРДО майже 240 т продуктів

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" (розташований біля однойменного смт у Волноваському районі Донецької області) на виїзд на неконтрольовану владою України територію області поїхали 14 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як повідомляє в середу вранці прес-служба Держприкордонслужби, транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою майже 239 тонн.

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