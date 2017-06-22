МКЧХ відправив на непідконтрольну частину Донецької області понад 233 т гумдопомоги

Гуманітарна допомога вагою понад 233 т передана від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на тимчасово неконтрольовану України територію Донецької області, повідомляє в четвер прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово неконтрольованої території пройшли 12 вантажних автомобілів із гуманітарним вантажем. Автомобілі перевозили продукти харчування, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою понад 233 тонн", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прикордонного відомства, вантаж жителям Донецької області було направлено від МКЧХ.