Рішення про закриття Липецької кондфабрики ухвалював менеджмент, а не траст - керівник Roshen

Рішення закрити Липецьку кондитерську фабрику ухвалював менеджмент корпорації Roshen, а не траст, в управлінні якого перебуває компанія, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" президент корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський.

"Я їм (трасту - ІФ) повідомив (про закриття фабрики - ІФ), і все. Це було рішення менеджменту", - сказав він.

За словами В.Москалевського, також рішенням менеджменту було 20 років тому розпочати бізнес у Росії.

"Запуск Липецької фабрики завжди був ініціативою менеджменту. Порошенко був там лише раз у житті - 4 лютого 2014 року - і лише тому, що він мені особисто обіцяв туди приїхати. Виробництво наших цукерок ніколи не було пов'язане з політичною кар'єрою Петра Олексійовича", - зазначив президент корпорації.

Він уточнив, що раніше Roshen також розглядав можливість придбання фабрики в Орлі, але вибір було зроблено на користь Липецька.

На думку керівника компанії, причини закриття фабрики в Росії - не лише економічні, а й політичні.

"Коли сам Путін на прес-конференції почав обговорювати прибутковість фабрики і таке інше, я зрозумів, що вона для нього - козир у політичній грі, який можна експлуатувати постійно. А для цього він має намір тримати її в заручниках (системно подовжувати арешт на майно - ІФ), щоб ми її ніяк не могли продати", - наголосив В.Москалевський.

Він додав, що за період роботи фабрики в Росії дивіденди від її діяльності заводили в Україну.

"Я досі вважаю, що ті гроші, які ми завели в Україну у вигляді податків і дивідендів із Росії, - це краще, ніж нуль. Після 18 років, які я витратив на цю фабрику, так, мені знадобилося два роки для того, щоб спалити те, що я створив. Але головне я зрозумів: на посаді Юди ми не будемо", - пояснив президент Roshen.

За його прогнозами, з 1 квітня фабрика припинить виробляти продукцію і приблизно до 1 червня завершить її реалізацію. Логістичний центр у Росії також припинить роботу.

Як повідомлялося раніше, Roshen оголосив про майбутню зупинку роботи фабрики в Липецьку. Близько 700 особам було повідомлено про майбутнє звільнення.

Водночас нині у провадженні Арбітражного суду Липецької області розглядають чотири справи щодо перевірок АТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен", дві - щодо ТОВ "Рошен".

Адвокати української корпорації не згодні з арештом майна АТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен" вартістю 2 млрд рублів (таке рішення ухвалило Головне слідче управління СК РФ на підставі постанови Басманного районного суду Москви).

Корпорація Roshen, один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, об’єднує Київську, Маріупольську (нині перебуває на стадії ліквідації), Кременчуцьку і дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод "Рошен", а також Липецьку фабрику "Рошен", Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).

У січні 2016 року було підписано договір, за яким Петро Порошенко передав свою 85-відсоткову частку в корпорації в незалежний сліпий траст (blind trust) компанії Rothschild Trust. Банк-управитель траста має також 4-річне доручення на переговори щодо продажу активів. Президенту корпорації ROSHEN В'ячеславу Москалевському належить 13% через інвестфонд "Кондитерінвест", а ще чотирьом топ-менеджерам - по 0,5%.

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