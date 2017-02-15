Доба в зоні АТО минула без втрат - Мотузяник

Жоден військовослужбовець Збройних сил України не загинув і не був поранений за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

О.Мотузяник уточнив, що на луганському напрямку за минулу добу зафіксовано три випадки порушення режиму тиші, усі вони відбулися в районі Попасної.

На донецькому напрямку противник здійснив кілька обстрілів, зокрема з використанням мінометів, у районі Світлодарської дуги та Горлівки. За його словами, активні бойові дії тривають в Авдіївці. Загалом на донецькому напрямку за минулу добу зафіксовано 18 обстрілів із боку бойовиків, вісім з яких - із важкого озброєння.

На маріупольському напрямку більшість випадків порушення режиму припинення вогню припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкине. О.Мотузяник поінформував, що найважча ситуація у Водяному та Широкиному, де бойові дії тривають і вдень і вночі, а противник застосовує бойові машини піхоти. Загалом на цьому напрямку за минулу добу був 31 обстріл з боку бойовиків, один - із важкого озброєння.

Спікер Міноборони також зазначив, що 14 лютого через КПВВ "Новотроїцьке" проїхало 14 автомобілів Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) із гуманітарною допомогою для жителів непідконтрольної українській владі частини Донецької області.