Події

13:21 16.02.2017

Один український військовий загинув, четверо поранені в зоні АТО за добу

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще 4 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, четверо були поранені", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

О. Мотузяник поінформував, що на Луганському напрямку епіцентром бойових дій був н. п. Кримське, де противник здійснював обстріл позицій сил АТО 3 години, випустивши близько 70 мінометних мін. Також епізодичні провокації фіксувалися в Попаснянському районі і Лобачевому. Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 6 провокацій.

На Донецькому напрямку на Світлодарській дузі працював ворожий снайпер, в районі Зайцевого і Верхньоторецького противник застосовував легке озброєння. У Новоселівці-1 НЗФ близько 3,5 годин здійснювали обстріл зі стрілецької зброї і мінометів. Також бойовики близько 9 годин вели мінометний обстріл Авдіївської промзони, 10 пострілів зробили з танка. У результаті обстрілу житлових районів Авдіївки один будинок був знищений внаслідок пожежі, що сталася через потрапляння снаряда, 8 пошкоджені. В районі Донецького аеропорту супротивник використовував легке озброєння. Загалом за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 15 ворожих обстрілів.

На Маріупольському напрямку складною залишається ситуація в районі Водяного і Широкиного, противник використовував стрілецьке озброєння, епізодично міномети. У Мар'їнському районі було спокійно, в Новотроїцькому працював снайпер. Загалом за добу на цьому напрямку відбулося 28 ворожих обстрілів, 2 з них – з використанням важкого озброєння.

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